طالبة ثانوية تنتحر بشالها في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس، بانتحار طالبة ثانوية داخل منزلها شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طالبة ثانوية تبلغ من العمر 19 عاماً، أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة شال داخل منزلها في قضاء المنصورية شمال شرقي ديالى".

ولفت المصدر إلى أن "أسباب الانتحار لا تزال غامضة وغير معروفة وفقا لمقربيها"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية نقلت الجثة للطب العدلي وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث ومعرفة أسبابه".