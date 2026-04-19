طالبة تنهي حياتها بسبب ضغوط الامتحانات النهائية

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأحد، بأن طالبة في المرحلة الإعدادية أقدمت على الانتحار بسبب ضغوط الامتحانات النهائية التي ستبدأ الشهر المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطالبة تبلغ من العمر 21 عاماً وأقدمت على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزلها الواقع في ناحية بني زيد شمالي محافظة ذي قار".

وبين أن "الطالبة في السادس الإعدادي وقرب الامتحانات النهائية شكل ضغطاً نفسياً لها ما دافعها إلى الانتحار"، مشيراً إلى نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.