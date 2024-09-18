طالبة تنهي حياتها بسبب "ضغط الدراسة" وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بانتحار طالبة بسبب "ضغط" الدراسة خلال فترة الامتحانات النهائية الجارية هذه الأيام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة من تولد 2006 وهي طالبة في الصف السادس الإعدادي، وقامت بشنق نفسها بقطعة قماش داخل منزلها في منطقة البنوك وسط بغداد، بسبب حالة نفسية وضغوط الدراسة بحسب ادعاء ذويها".

وأشار إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث للوقوف على ملابساته".