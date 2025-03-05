طالبان عراقيان يتألقان في البطولة العربية للرياضيات والمنطق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاربعاء، عن حصول طالبين عراقيين على مراكز متقدمة في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق المقامة في تونس.

وأفادت الوزارة في بيان لها، ورد إلى وكالة شفق نيوز، بتميز وفد اللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم في البطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق، التي أقيمت على هامش الدورة الـ(45) للمجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو والاجتماع التشاوري للأمناء العامين للجان الوطنية في العالم الإسلامي في تونس.

وأضافت أن الطالب يحيى عمر يحيى من مدرسة موهوبي نينوى حصل على المركز الأول، فيما حصلت الطالبة زهراء سرمد نصر من مدرسة موهوبي البصرة على المركز الثالث.

وبينت الوزارة أن الاجتماع ناقش التقرير التنفيذي لأنشطة الإيسيسكو لعام 2024، بالإضافة إلى استعراض مبادرات "عام الإيسيسكو للشباب"، ومنصة Hiveflow، وبرنامج المهنيين الشباب، ومبادرة إسناد السودان.

كما تم تناول ميثاق الرياض حول الذكاء الاصطناعي للعالم الإسلامي، بالإضافة إلى الأوضاع التربوية والعلمية والثقافية في فلسطين.