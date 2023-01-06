طالبات يفترشن الأرض.. تربية ديالى توضح حقيقة انعدام المقاعد المدرسية

شفق نيوز/ أوضحت مديرية تربية ديالى، يوم الجمعة، حقيقة الصور والانباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي والتي اظهرت افتراش طالبات ثانوية لأرضية قاعة دراسية لعدم وجود رحلات مدرسية.

وذكر مدير الاعلام التربوي في ديالى، عمار العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من صور لطالبات يفترشن الارض في احد الصفوف الدراسية في ثانوية البيعة الواقعة في ناحية العظيم شمالي المحافظة بعيدة عن الواقع واستهداف للعملية التربوية في المحافظة".

وأضاف العبيدي، أن "مدرسة البيعة في ناحية العظيم 60 كم شمال افتتحت حديثاً يوم الثلاثاء 3 / 1 / 2023 وعدد طالباتها المنقولة لها قرابة 400 طالبة، وتم تجهيزها بـ 100 رحلة من قبل قسم الادارة والتجهيزات كما تمت مناقلة 75 رحلة أخرى من المدارس القريبة إلى المدرسة وبسبب عطلة هذا الخميس 5 / 1 / 2023 وسوء الأحوال الجوية تم تأجيل المناقلة إلى يوم الأحد المقبل".

ولفت المسؤول المحلي، إلى أن "الصور المتداولة التقطت في أول يوم من دخول الطالبات للمدرسة الجديدة، وأن الرحلات المدرسية موجودة وجار توزيعها في حينها على الصفوف المدرسية"، داعيا "مواقع التواصل والمواقع الإعلامية إلى الابتعاد عن حملات التسقيط واستهداف العملية التربوية بشكل عام في المحافظة".