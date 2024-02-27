طالبات أكثر من 80 مدرسة يضعن بصمتهن بمعرض فني في اربيل.. صور

‏شفق نيوز/ افتتحت مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرضاً فنياً لطالبات المدارس الإعدادية.‏

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن المعرض تضمن مشاركة أكثر من 80 مدرسة حكومية في مدينة أربيل خاصة بالبنات، حيث قدمن العديد من اللوحات الفنية والأعمال اليدوية.

وقالت الاستاذة شيلان (مشاركة في المعرض) لمراسلنا، إن "المعرض يختص هذه السنة بالبيئة وحمايتها وهناك مواضيع اخرى ايضا شاركن بها الطالبات حيث تضمن اعدادا كبيرة من اللوحات والأعمال اليدوية".

وأقيم المعرض من قبل مديرية تربية اربيل لمدارس البنات ضمن المدينة واستمر ليوم واحد.