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"طاسلوجة" تحتضن معرض السليمانية الدولي بنسخته 15  

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-06T11:09:09+0000
"طاسلوجة" تحتضن معرض السليمانية الدولي بنسخته 15  

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، اليوم الخميس، عن إتمام كافة الاستعدادات لانطلاق فعاليات المعرض الدولي الخامس عشر على أراضي المعارض في منطقة "طاسلوجة" بمشاركة كبيرة. 

وقال مدير عام الغرفة سلام عبد الله، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن المعرض الدولي الخامس عشر سيفتتح في السليمانية في الفترة من 11 إلى 16 تشرين الأول / أكتوبر الجاري.

وأضاف أن أكثر من 150 شركة من 12 دولة عربية وأجنبية، ستشارك في المعرض، بالإضافة إلى الشركات المحلية. 

واشار الى ان المعرض هذا العام سيكون مدعوما من وزارتي التجارة الاتحادية، وفي إقليم كوردستان وهيئة الاستثمار.

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