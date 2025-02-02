"إطار سيارة" يفجع عائلة بمصرع 7 من أفرادها في الأنبار (صور)

شفق نيوز/ أعلن مديرية مرور الأنبار، يوم الأحد، عن مصرع سبعة أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير مأساوي في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع على الطريق الخارجي في محافظة الأنبار بالقرب من مفرق مدينة راوة، جراء اصطدام مركبة حمل كبيرة مع مركبة نوع "بيك آب"، وأدى إلى وفاة سبعة أشخاص من عائلة واحدة كانوا على متن الـ"بيك آب".

وبين أنه بحسب التحقيقات الأولية فإن الحادث نتج عن السرعة الشديدة وانفجار أحد إطارات مركبة الـ"بيك آب" مما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وتوجهها نحو الاتجاه المعاكس واصطدامها بمركبة الحمل الكبيرة بشكل عنيف.