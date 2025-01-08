أطاح به الحشد.. المؤبد لـ"أبو مصعب"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الأربعاء، عن إصدار القضاء العراقي حكما بالسجن المؤبد بحق أحد عناصر داعش.

وقالت مديرية إعلام الحشد الشعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة للأمن والانضباط بهيئة الحشد الشعبي، تمكنت في وقت سابق من الإطاحة بعنصر ينتمي لداعش (ولاية نينوى)، بعدما تحرك فريق مختص من مديرية التحقيقات والأمن الوقائي لمتابعة نشاطه وتحركاته حتى لحظة اعتقاله في محافظة نينوى".

وأضافت أن "الإرهابي عمل بصفة عنصر للطبابة العسكرية في داعش ويحمل كنية (أبو مصعب) إلى حين اعتقاله وإحالته إلى القضاء العراقي، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد".