طابور بطول 5كم.. "الكاز" يشل حركة النقل في ديالى

شفق نيوز / تفاقمت أزمة وقود "الكاز" بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في محافظة ديالى، وتسببت بشل حركة النقل بشكل كبير في مدينتي بعقوبة وخانقين.

وقال مراسل شفق نيوز، إن سائقي خانقين نظموا وقفة احتجاجية تطالب بتوفير منتوج الكاز الذي بات مفقوداً بشكل تام، فيما يكون متوفراً في السوق السوداء لكن بأسعار مضاعفة.

ونقل المراسل، عن سائقين قولهم إن "أزمة الكاز شلت حركة النقل بشكل كبير، وألحقت أضراراً جسيمة بالمصالح الحياتية".

أما في بعقوبة، ذكر مراسل شفق نيوز، أن المدينة شهدت اليوم، زحامات كبيرة وطوابير مفتوحة وطويلة أمام محطات الوقود الحكومية سعياً للحصول على "الكاز".

وأوضح أن أحد الطوابير في بعقوبة تجاوز طوله خمسة كيلومترات، وتسبب باختناقات مرورية طويلة، مشيراً نقلاً عن سائقي المركبات إلى "انعدام وشح الكاز حتى في حدود محافظة بغداد، لأسباب مجهولة وسط غياب الحلول الحكومية".

وتشهد ديالى أزمات مستمرة بالمنتجات النفطية، رغم الإجراءات الحكومية والأمنية بملاحقة مهربي المشتقات النفطية.