"ضيف ثقيل" يطل برأسه ظهر السبت على كوردستان وتسع مدن عراقية

شفق نيوز/ توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية، أن يتعرض إقليم كوردستان، وتسع مدن عراقية، إلى عاصفة ترابية شديدة تبدأ ظهر يوم السبت.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "التوقعات تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي بعد ظهر اليوم، تؤدي إلى تصاعد الغبار وحدوث عواصف ترابية ابتداء من مدينة الموصل".

وأضافت أن "العاصفة ستشمل أربيل وأجزاء من دهوك والسليمانية، وصولاً إلى كركوك وتكريت والأنبار والعاصمة بغداد وديالى وكربلاء وبابل وأجزاء من النجف".

ورجحت الهيئة، هطول زخات أمطار رعدية في المنطقة الشمالية، وخاصة الجبلية منها، لافتة إلى أن العاصفة الترابية ستنتهي في المنطقة الجنوبية يوم الأحد".