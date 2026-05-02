ضيف ثقيل يزور محافظات عراقية عدة يوم الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم السبت، تأثر العراق بكتلة هوائية معتدلة نسبياً ترافقها رياح مثيرة للغبار، ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الحالية.

وذكرت الهيئة في تقرير جوي صادر عن قسم التنبؤ الجوي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن البلاد ستتأثر باندفاع كتلة هوائية أقل حرارة من المعتاد نتيجة امتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط، ليسجل الطقس انخفاضاً بدرجات الحرارة دون المعدل العام بفارق يتراوح بين 8 إلى 10 درجات مئوية في بعض المناطق.

وأضافت أن تأثير الكتلة الهوائية سيبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4 أيار على مدن المنطقتين الوسطى والشمالية، ثم يمتد تدريجياً يوم الثلاثاء إلى المدن الجنوبية، ليستمر حتى نهاية الأسبوع، مبينة أن الأجواء ستكون معتدلة خلال ساعات النهار، وتميل إلى اللطافة والبرودة النسبية ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى نشاط واضح في الرياح السطحية الشمالية الغربية بدءاً من مساء الأحد، يستمر حتى صباح الثلاثاء، نتيجة تدرج الضغط الجوي الأفقي، ما يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتشكل موجات غبار متفاوتة الشدة، خاصة في المناطق الغربية ووسط البلاد، مع احتمال امتدادها بشكل متقطع إلى أجزاء من المناطق الشمالية والجنوبية.

وحذرت الهيئة من تقلبات درجات الحرارة، لاسيما خلال الليل والصباح الباكر في المناطق الشمالية والغربية، إضافة إلى تأثيرات الرياح النشطة في المناطق المكشوفة، داعية سالكي الطرق الخارجية إلى توخي الحذر بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً في مناطق غرب ووسط البلاد.

كما دعت الهيئة، مرضى الجهاز التنفسي إلى "اتخاذ الاحتياطات اللازمة"، بسبب احتمالية زيادة تأثير الغبار وتقلبات الطقس خلال الأيام المقبلة.