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ضيف ثقيل يحبس الأنفاس ويعيق الرؤية.. عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-03T09:51:15+0000
ضيف ثقيل يحبس الأنفاس ويعيق الرؤية.. عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق (صور)

شفق نيوز/ يتعرض العراق منذ نيسان الماضي لعواصف ترابية، بسبب ندرة الأمطار والتصحر والجفاف الشديد الناجم عن ظاهرة تغير المناخ التي تعاني منها البلاد.

واستفاقت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، على عاصفة ترابية جديدة دفعت مطار بغداد إلى تعليق الرحلات الجوية.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، الأجواء حيث غطى التراب سماء بغداد.

وأفادت إدارة مطار بغداد الدولي، يوم الأحد، بتعليق الرحلات الجوية بسبب سوء حالة الطقس وتصاعد الغبار في أجواء البلاد.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها تود أن توضح للمسافرين كافة وشركات الطيران العاملة في المطار بإيقاف الحركة الجوية فيه لهذا اليوم الأحد، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 450م.

ومنذ فصل الربيع ولغاية الآن تم تعليق الرحلات الجوية في مطارات أربيل وبغداد والنجف لمرات عدة بسبب موجات الغبار التي اجتاحت العراق وإقليم كوردستان.

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