ضياء الفكيكي رئيساً لنقابة الأكاديميين في البصرة

شفق نيوز- البصرة

انتخبت نقابة الأكاديميين العراقيين فرع البصرة جنوبي العراق، يوم الاثنين، ضياء فالح الفكيكي رئيساً لها بعد حصوله على 172 صوتاً، فيما جاء حيدر جعفر سعدون بالمركز الثاني بـ149 صوتاً، تلاه أحمد علي أحمد بالمركز الثالث جامعاً 133 صوتاً.

وقال الفكيكي عقب فوزه برئاسة النقابة لوكالة شفق نيوز إن "هذه الانتخابات جسدت روح التعاون والمشاركة بين الأكاديميين، وعكست إصرارهم على اختيار من يمثلهم بصورة ديمقراطية وشفافة".

وأكد النقيب على "العمل على تطوير واقع النقابة وتعزيز مكانة الأكاديميين في المجتمع".

وجرت العملية الانتخابية منذ ساعات الصباح الأولى، وانتهت في الرابعة عصراً وسط حضور واسع للأكاديميين والمرشحين.