مدينة الجبايش العراقية تنضم الى مدن الأراضي الرطبة العالمية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الجمعة، أنها تمكنت من ضم مدينة الجبايش الى مدن الأراضي الرطبة العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الوزارة أعمال المؤتمر الرابع عشر للأراضي الرطبة COP14 والذي يعقد حاليا في جنيف.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن رئيس الوفد جواد كاظم بدر قد تسلم وثيقة الإنضمام مصدقة من قبل رئاسة اللجنة التوجيهية لإتفاقية (رامسار) للأراضي الرطبة ولمطابقتها المعايير الدولية المطلوبة.

كما القى خلال حفل التكريم ليث عبد الستار جبار معاون مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات كلمة بالمناسبة بين فيها قيمة تلك المدينة البيئية والحضارية وتنوعها الاحيائي.

وقد أبدت الدول المشاركة اعجابها بتلك المدينة وموقعها الإستثنائي، وفقا لبيان الوزارة.

يأتي هذا في وقت حقق فيه العراق فوزاً بعضوية اللجنة التوجيهية لإتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة بعد حصوله على أصوات أعضاء دول غرب ووسط آسيا كافة لتمثيلهم في تلك اللجنة.

هذا ويشارك وفد من وزارة الموارد المائية في اجتماعات المؤتمر الدولي الرابع عشر COP 14 للدول الأطراف في اتفاقية "رامسار" للأراضي الرطبة والتي تعقد حاليا في جنيف /سويسرا.