ضمن مبادرة "داري".. المصادقة على مدينتين سكنيتين في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاعمار والاسكان، يوم الخميس، عن المصادقة على مخططات التصاميم التفصيلية لمدينتين سكنيتين جديدتين في محافظتي ميسان وصلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، نازنين محمد وسو، صادقت على مخططات التصاميم التفصيلية لمدينتي "المجر" و"بلد" السكنيتين الجديدتين.

وبينت ان المخططات تم إنجازهما من قبل فريق تخطيطي في المديرية العامة للتخطيط العمراني التابعة للوزارة، وهما ضمن مبادرة "داري" لحل ازمة السكن في عموم المحافظات.

واوضحت الوزيرة، ان مساحة مدينة "المجر" السكنية الجديدة تبلغ 2143 دونماً، وتوفر 8545 وحدة سكنية افقية لنحو 51 ألفاً و270 نسمة، فيما تبلغ مساحة مدينة "بلد" 2226 دونماً، وستضمن 5956 وحدة سكنية افقية لنحو 35 ألفاً و736 نسمة، فضلاً عن الخدمات الاخرى على مستوى المحلة والحي والقطاع ومركز المدينة، وتم ارسالها الى البلدية المعنية للمباشرة بالافراز وفق المخطط لغرض توزيعها على المواطنين.

وفي 7 يوليو/تموز الماضي، قررت الحكومة العراقية، توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية على المواطنين ومنحهم قروضا للحد من أزمة السكن في البلاد، وذلك ضمن مبادرة أطلق عليها اسم "داري".

ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، وبحسب وزارة الإسكان فإن البلاد تحتاج إلى أكثر من 3.5 ملايين وحدة سكنية لحل هذه الأزمة.