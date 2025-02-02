ضمن برنامج "إمكان".. الصحة العراقية توقع اتفاقية تعاون مع شركة "سانوفي" الفرنسية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأحد، توقيع اتفاقية تعاون لتطوير قطاع الرعاية والتوعية الصحية مع شركة "سانوفي" الفرنسية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "وقعت بإشراف وحضور وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، وسفير فرنسا لدى العراق، باتريك دوريل، اتفاقية تعاون مع شركة (سانوفي) الفرنسية العالمية في مجال الأدوية واللقاحات بهدف تعزيز القدرات في قطاع الرعاية والتوعية الصحية ضمن إطار برنامج (إمكان)، وتمثل الاتفاقية نموذجاً مبتكراً للشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأوضحت، أن "توقيع اتفاقية التعاون تم من قبل أحمد عبادي مدير مديرية المراكز التخصصية ممثلاً عن وزارة الصحة، ورامي نصار، رئيس وحدة الأدوية في بلاد الشرق الأدنى ومدير مكتب (سانوفي) للأدوية واللقاحات، بحضور الوكلاء وعدد من المسؤولين في الوزارة ومروان شريف، رئيس قسم اللقاحات في بلاد الشرق الأدنى وممثلي وسائل الإعلام".

وأكد وزير الصحة، أن "هذا التعاون يمثل خطوة نوعية ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية والشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في القطاع الصحي لتقديم حلول متكاملة ومستدامة".

من جانبه، أكد السفير الفرنسي لدى العراق، باتريك دوريل، أن "هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين فرنسا والعراق في المجال الصحي والتزام الشركة بدعم جهود وزارة الصحة العراقية في تطوير نظام الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين".

بدوره، قال رئيس وحدة الأدوية في بلاد الشرق الأدنى ومدير مكتب سانوفي في الأردن، رامي نصار، إن "التعاون تحت مظلة برنامج (إمكان) يمثل التزامنا مع الوزارة لبناء قدرات الأطباء والممرضين، وضمان الوصول إلى تقنيات رعاية صحية متقدمة، وتحديث منظومة الرعاية الصحية بما يتماشى مع المعايير الدولية، أن هذه الشراكة تعكس التزامنا بتقديم أفضل الخبرات العالمية والإقليمية لتطوير النظام الصحي العراقي".