ضمن المستوى "المتوسط".. العراق يسجل تحسناً في مؤشر الجوع العالمي

شفق نيوز - بغداد

أظهر مؤشر الجوع العالمي لعام 2025 تحسناً في وضع العراق الغذائي مقارنة بالسنوات الماضية، إذ حلّ بالمرتبة الـ 63 عالمياً من أصل 123 دولة توفرت لها بيانات كافية لاحتساب المؤشر.

وسجل العراق 12.8 نقطة، ليصنف مستوى الجوع فيه ضمن الفئة "المتوسط" حسب بيانات المنظمتين الدوليتين كونسيرن وورلدوايد (Concern Worldwide) ومنظمة ويلت هانغر هيلف.

ووفقاً لبيانات المؤشر، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز شهد العراق تراجعاً تدريجياً في مستويات الجوع خلال العقود الماضية، إذ انخفضت درجته من 22.9 نقطة في عام 2000 إلى 19.2 نقطة في 2008، ثم إلى 14.7 نقطة في 2016، وصولاً إلى 12.8 نقطة في 2025.

وأوضح المؤشر أن درجة العراق استندت إلى أربعة مؤشرات فرعية، تمثلت ببلوغ نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية 14.9%، فيما بلغت نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من التقزم 9.4%، والهزال 3.9%، في حين سجلت وفيات الأطفال دون الخامسة 2.3%.

وفي المقارنة الدولية، جاء العراق قريباً من هندوراس التي سجلت 12.5 نقطة، بينما أظهرت طاجيكستان تحسناً أكبر مقارنة بمستوياتها المرتفعة تاريخياً.

ويُعد مؤشر الجوع العالمي أداة دولية لقياس وتتبع مستويات الجوع وسوء التغذية، ويستند إلى مؤشرات تشمل نقص التغذية، وتقزم الأطفال، والهزال، ووفيات الأطفال، على مقياس يمتد من صفر، الذي يمثل أفضل نتيجة ممكنة، إلى 100 نقطة التي تمثل أسوأ مستويات الجوع.