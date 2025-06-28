ضـبط موظـف في تربيـة ذي قـار اختـلس قرابة 13 ألف كتاب مدرسي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم السبت، أنها تمكنت من تنفيذ عمليَّة ضبطٍ بحقّ مُوظَّفٍ في مُديريَّة التربية بمُحافظة ذي قار، جرَّاء اختلاسه كتباً ومناهج دراسيَّة مُخصَّصة للتوزيع بين الطلبة مجاناً.

وأكَّدت الهيئة، في حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنَّ فريقاً من مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّن بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق، والانتقال إلى مُديريَّة تربية المحافظة، من ضبط مُوظَّفٍ أقدم على اختلاس (12740) ألف كتابٍ مدرسيٍّ؛ ممَّا تسبَّب بإلحاق ضررٍ بالمال العام.

ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ وفق أحكام المادة (۳۱6) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المُتَّهم والمضبوطات، أمام قاضي تحقيق محكمة ذي قار المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.