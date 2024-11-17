ضغوط نفسية واقتصادية تدفع 74 شخصاً للانتحار في نينوى خلال 2024

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة نينوى، اليوم الأحد، تسجيل ارتفاع في معدلات الانتحار التي تشهدها المحافظة.

وقال مدير شرطة نينوى اللواء فلاح الجربا لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الانتحار في نينوى سجلت ارتفاعًا خلال الأعوام الأخيرة"، مضيفًا أن "العام الحالي سجل حالات انتحار أعلى من الذي سبقه".

وأشار الجربا إلى أنه "في العام الحالي 2024 ولغاية مطلع شهر تشرين الأول، تم تسجيل 74 حالة انتحار".

ونوه الجربا إلى أن أسباب الانتحار ودوافعه متعددة، أبرزها الحالات النفسية والوضع الاقتصادي السيء والفشل في المجتمع.

كما أوضح أن الحالات الأكبر يتم تسجيلها عبر القفز في نهر دجلة من جسور المدينة، مؤكدًا أن فرق الشرطة والإنقاذ تمكنت من انتشال وإنقاذ العديد من الأشخاص قبل انتحارهم.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد العراق عموماً ارتفاعاً في حالات الانتحار، حيث تزايدت الأرقام بشكل ملحوظ في العديد من المحافظات.

وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 55 إلى 70 حالة انتحار تحدث شهرياً، وبشكل خاص بين الشباب، الذين يعانون من ضغوط نفسية واجتماعية، خصوصًا في المناطق الريفية.