ضغوط نفسية تدفع رجلاً للانتحار في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، بانتحار رجل داخل منزله في منطقة الشعب شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "رجلاً من مواليد 1970، أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل معلق في المروحة السقفية داخل غرفته ضمن حي البساتين التابع لمنطقة الشعب".

وأضاف المصدر أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الانتحار نتيجة ضغوط نفسية على الضحية"، مبيناً أن "مفارز الشرطة نقلت جثة الضحية إلى الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً في الحادث".