"ضغوط" لإعادة الحياة لملف يخسّر العراق عشرات المليارات من الدنانير

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء الاتحادية، يوم الأربعاء، عن وجود ضغوط وصفها بـ"الكبيرة" لإعادة ملف عقود الخصخصة والذي قد يتسبب بخسارة تصل لعشرات المليارات من الدنانير.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه، خلال تصريحه لوكالة شفق نيوز، أن "هناك ضغوطاً كبيرة من جهات رفيعة المستوى لإعادة عقد خصخصة كهرباء مناطق البصرة إلى الواجهة بقيادة شركة (سنافي الإمارات) بعدما تم فسخه لانتهاء مدة العقد وعدم تحقيق الشركة أي منجز يذكر".

وبين المصدر، أن "الشركة تلقت ضربة موجعة من القضاء العراقي بعدما قام بتغريمها بمبلغ 30 مليار دينار كخسائر لصالح وزارة الكهرباء"، لافتاً إلى أنه "في حال تمت إعادة العقد مع الشركة مرة أخرى واعتباره نافذاً، فهذا سيسحم للشركة بالتأني في تسديد مبلغ الغرامة".

وتابع المصدر "كما أن الشركة لو تم إعادة العقد معها خلال الأيام القليلة المقبلة ستطالب بتعويضات عن الفترة الماضية تصل لأكثر من 70 مليار دينار عراقي، ما يعني أن وزارة الكهرباء مقبلة على خسارة بأكثر من 100 مليار دينار عراقي".

ودعا المسؤول، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى "التدخل بشكل عاجل لإيقاف هذه المهزلة القانونية التي تمت إدارتها في أروقة وزارتي التخطيط والكهرباء، من قبل بعض الجهات النافذة".

يشار إلى أن وزارة الكهرباء الاتحادية باشرت في مطلع العام 2016 بنظام الخصخصة كآلية لجباية أجور استهلاك الطاقة الكهربائية وكذلك إجراء عمليات الصيانة لمحطات التوليد والتوزيع، في عدد من مناطق العاصمة بغداد، إلا أن الأمر واجه الكثير من الاعتراضات بسبب وجود شبهات فساد مالي، كما أن شركات الخصخصة لم تقدم الخدمات المتفق عليها، بحسب ما أكد نواب ومسؤولون في حينها، ما دفع إلى وقف التوسع في في المشروع إلى مناطق أخرى.