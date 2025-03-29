"ضغوط سياسية وإقليمية".. الكشف عن سبب تضارب موعد عيد الفطر لدى سنة العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ديوان الوقف السني، يوم السبت، أن تضارب الأنباء بشأن موعد إعلان عيد الفطر في العراق يعود إلى وجود ضغوط سياسية وإقليمية دفعت باتجاه إعلان يوم العيد يوم الاثنين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الارتباك الذي حصل في إعلان العيد من قبل الوقف السني كان نتيجة ضغوط متعددة، بعضها من أطراف سياسية داخلية، وأخرى ذات طابع إقليمي، سعت لعدم توحيد يوم العيد مع دول مثل السعودية وتركيا".

وأوضح أن "رؤية الهلال لم تثبت بشكل شرعي خلال وقت التحري، لكن الخلاف وقع داخل لجنة ثبوت الرؤية نفسها، حيث انقسم الفريق إلى مجموعتين، إحداهما ضغطت باتجاه إعلان الأحد أول أيام العيد، اقتداءً بالدول الإقليمية، بينما أصرت المجموعة الأخرى على الالتزام بالضوابط الشرعية التي تؤكد أن الرؤية لم تتحقق، وبالتالي تقرر أن يكون يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر".

وأشار المصدر إلى أن "هذا الانقسام داخل هيئة الرؤية هو ما تسبب بتأخير إعلان القرار الرسمي، وفتح الباب أمام تداول أنباء متضاربة، خاصة في ظل تسريب توجهات غير مؤكدة عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي".

وتضاربت الأنباء حول موعد عيد الفطر في العراق، يوم السبت، إذ كانت دار الإفتاء العراقية، أول من أعلنت يوم غد الأحد أول أيام شهر شوال وبالتالي اول أيام عيد الفطر، قبل أن تتراجع عن إعلانها هذا وضم موقفها إلى جانب ديوان الوقف السني الذي أعلن بوقت متأخر من اليوم، أن يوم غد سيكون متمماً لشهر رمضان.

وقال مفتي جمهورية العراقي الشيخ مهدي الصميدعي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الأحد الموافق 1 شوال 1446 هـ، 30 مارس 2025 م هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال".

وأضاف "بهذه المناسبة، تقدمت دار الإفتاء العراقية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب العراقي والأمة الإسلامية، سائلة الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء".

وفي وقت لاحق، أعلن ديوان الوقف السني، أن يوم غد الأحد متمما لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين 31 آذار الجاري، أول أيام عيد الفطر.

في المقابل، أعلنت هيئة علماء المسلمين في العراق، ثبوت الرؤية الشرعًية لهلال شهر شوال، وأن يوم غدٍ الأحد هو أول أيام عيد الفطر لعام (1446هـ)، الموافق (30/3/2025م).

لكن الثابت الوحيد، هو ما أعلنته وزارة الاوقاف في إقليم كوردستان، أن يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، من دون أي تغيير بالموقف، حيث شرعت الجوامع داخل جميع المناطق الكوردستانية بتكبيرات العيد قبل أذان العشاء.

فيما أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، أن يوم غد الأحد، مكملاً لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين المقبل، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، لكن بعد أن تتم مراقبة الهلال مساء غد الأحد.