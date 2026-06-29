"ضغوط سياسية".. إعفاء مدير بلدية بعقوبة من منصبه (وثيقة)

شفق نيوز- ديالى

قرر محافظ ديالى عدنان الشمري، اليوم الاثنين، إعفاء مدير بلدية بعقوبة محمد عبد أحمد من منصبه بناءً على طلبه، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن طلب الإعفاء جاء بعد ضغوط سياسية.

وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أصدر محافظ ديالى عدنان الشمري قراراً بإعفاء محمد عبد أحمد من منصبه مديراً لبلدية بعقوبة، بناءً على طلبه، وتكليف رشا حامد خزعل بإدارة البلدية لمدة ستة أشهر.

وقالت مصادر مطلعة في ديالى لوكالة شفق نيوز إن مدير بلدية بعقوبة تقدم بطلب الإعفاء من منصبه بعد ضغوط سياسية، مشيرة إلى أن نواباً ومسؤولين طالبوا، منذ نحو شهر، بالكشف عن ملفات فساد في المديرية.