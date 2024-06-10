ضغوط الامتحانات وانقطاع الكهرباء تدفع طالبة لإنهاء حياتها في واسط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بانتحار فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا في منطقة حي الجهاد غربي محافظة واسط.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الفتاة في الصف السادس الإعدادي وأقدمت على الانتحار نتيجة ضغوط نفسية مرتبطة ببدء الامتحانات وعدم توفر مستلزمات الدراسة، وخاصة الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أن الضغوط النفسية على الطلاب في هذه المرحلة قد تزايدت بسبب التحديات التي يواجهونها في ظل نقص الخدمات الأساسية.

ويخوض مئات الآلاف من الطلبة منذ يومين الامتحانات العامة "البكلوريا" للسادس الاعدادي بشقيه العلمي والأدبي في عموم البلاد.