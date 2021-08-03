"ضغط الدم" ينهي حياة سجين جديد في حوت الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر في ذي قار، يوم الثلاثاء، بوفاة سجين جديد محكوم وفق تهمة "الارهاب" في سجن الناصرية المركزي بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن نزيلاً جديداً توفي، اليوم، داخل سجن الحوت بمحافظة ذي قار، مبيناً أن السجين من أهالي ناحية السعدية في محافظة ديالى ومحكوم بالإعدام وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.

وأوضح المصدر، أن سبب وفاة السجين الذي يبلغ من العمر 51 عاماً هو "ارتفاع في ضغط الدم".

وسجل سجن الناصرية المركزي "الحوت سابقاً" في محافظة ذي قار خلال شهر تموز الماضي، عشر وفيات لسجناء غالبيتهم بمرض التدرن بينهم سجين مصري الجنسية.