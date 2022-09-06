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"ضعاف النفوس" يوغلون بابتزاز أسر المفقودين في الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-06T18:17:27+0000
"ضعاف النفوس" يوغلون بابتزاز أسر المفقودين في الموصل

شفق نيوز/ كشفت النائب عن نينوى وعضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب البرلمانية رحيمة الحسن، يوم الثلاثاء، عن تعرض أعداد كبيرة من عوائل المفقودين إبان احتلال الموصل وأثناء تحريرها لعمليات ابتزاز كبيرة من قبل "ضعاف النفوس".

وقالت الحسن لوكالة شفق نيوز، إنها "التقت بعوائل انفقت آلاف الدولارات مقابل وعود بصورة أو علامة تدل على أن أبنائهم على قيد الحياة وفي السجون ومن بين هذه الحالات امرأة دفعت 20 ألف دولار لقاء الحصول على صورة لابنها لتتأكد من أنه على قيد الحياة".

واشارت الحسن، الى "عمليات ابتزاز تتعرض لها عوائل بعض السجناء بتهم الإرهاب والمحكومين حاليا في السجون"، مبينة ان "سعر المكالمة وصل الى 80 ورقة بحسب ما تحدث ذوي السجناء لها".

وتابعت، ان "اعداد المفقودين في عموم العراق تجاوزت 10 آلاف شخص بحسب الاحصائيات الرسمية التي لديها من المنظمات الدولية".

وبحسب أرقام الطب العدلي في مدينة الموصل، فأن الذين أعدمهم داعش او الذين سقطوا بسبب العمليات العسكرية، يقدر بالآلاف، أما اعداد المفقودين والمغيبين فتقارب الألف شخص.

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