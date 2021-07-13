ضربة "قاسية" للمتلاعبين بملف الأراضي.. نزاهة نينوى تضع اليد على 400 قطعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن هيئة النزاهة وجهت ضربة جديدة قاسية للمتلاعبين بملف الاراضي في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة وضعت يدها على قرابة 400 قطعة سكنية وزعت في وقت سابق ليصبح مجموع الاراضي التي وضعت النزاهة يدها عليها إلى اكثر من 1200 قطعة ارض".

وأوضح، أن "الاراضي وزعتها لجان توزيع الاراضي خلال السنوات السابقة، بعضها اراض تقع في مناطق مميزة واسعارها تصل الى مئات الملايين".

وقد وضعت النزاهة يدها وفقاً للمصدر، ايضاً على اراض وزعتها اللجان لـ 13 شخصا مابين مسؤول ومتنفذ في منطقة الغابات وفتحت تحقيق فيها، بعد ان وجه رئيس لجنة النزاهة النيابية كتاباً الى النزاهة، طلب فتح تحقيق فيها خصوصاً ان هنالك مستلمين يرجح ان مسقط رأسهم خارج الموصل وان هذه الارض يجب ان تبقى مساحة خضراء او تستغل للمصلحة العامة بحكم مكانها المميز ولايمكن توزيعها بهذا الشكل.

وفي 7 يوليو/تموز الجاري، أفاد مجلس القضاء الأعلى، بصدور حكم بالسجن 10 سنوات بحق معاون مدير التسجيل العقاري السابق في الجانب الأيسر (الشطر الشرقي) من مدينة الموصل إثر إدانته بالتلاعب والتزوير لقاء تلقيه رشى.

وقال المجلس إن الحكم صدر بدعوى واحدة من أصل 7 دعاوى يجري التحقيق فيها مع المدان.

وأضاف أن "الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور كانت عن قيام المتهم بتزوير 15 سند ملكية وختمها وتوقيعها على بياض بتاريخ سابق لسقوط الموصل لقاء تلقيه مبالغ مالية ورشى".