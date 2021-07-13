سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ضربة "قاسية" للمتلاعبين بملف الأراضي.. نزاهة نينوى تضع اليد على 400 قطعة

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-13T20:38:24+0000
ضربة "قاسية" للمتلاعبين بملف الأراضي.. نزاهة نينوى تضع اليد على 400 قطعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن هيئة النزاهة وجهت ضربة جديدة قاسية للمتلاعبين بملف الاراضي في محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة وضعت يدها على قرابة 400 قطعة سكنية وزعت في وقت سابق ليصبح مجموع الاراضي التي وضعت النزاهة يدها عليها إلى اكثر من 1200 قطعة ارض".

وأوضح، أن "الاراضي وزعتها لجان توزيع الاراضي خلال السنوات السابقة، بعضها اراض تقع في مناطق مميزة واسعارها تصل الى مئات الملايين".

وقد وضعت النزاهة يدها وفقاً للمصدر، ايضاً على اراض وزعتها اللجان لـ 13 شخصا مابين مسؤول ومتنفذ في منطقة الغابات وفتحت تحقيق فيها، بعد ان وجه رئيس لجنة النزاهة النيابية كتاباً الى النزاهة، طلب فتح تحقيق فيها خصوصاً ان هنالك مستلمين يرجح ان مسقط رأسهم خارج الموصل وان هذه الارض يجب ان تبقى مساحة خضراء او تستغل للمصلحة العامة بحكم مكانها المميز ولايمكن توزيعها بهذا الشكل.

وفي 7 يوليو/تموز الجاري، أفاد مجلس القضاء الأعلى، بصدور حكم بالسجن 10 سنوات بحق معاون مدير التسجيل العقاري السابق في الجانب الأيسر (الشطر الشرقي) من مدينة الموصل إثر إدانته بالتلاعب والتزوير لقاء تلقيه رشى.

وقال المجلس إن الحكم صدر بدعوى واحدة من أصل 7 دعاوى يجري التحقيق فيها مع المدان.

وأضاف أن "الدعوى التي صدر فيها الحكم المذكور كانت عن قيام المتهم بتزوير 15 سند ملكية وختمها وتوقيعها على بياض بتاريخ سابق لسقوط الموصل لقاء تلقيه مبالغ مالية ورشى".

related

إحباط محاولة نقل ملكية عقارات بصورة غير قانونية في نينوى

Date: 2020-12-28 05:53:55
إحباط محاولة نقل ملكية عقارات بصورة غير قانونية في نينوى

النزاهة توقف بيع 150 قطعة أرض "مميزة" في النجف

Date: 2021-06-17 20:14:02
النزاهة توقف بيع 150 قطعة أرض "مميزة" في النجف

ملف الاراضي في نينوى.. أحكام قضائية بحق ثلاثة موظفين بديوان المحافظة

Date: 2021-05-22 09:21:36
ملف الاراضي في نينوى.. أحكام قضائية بحق ثلاثة موظفين بديوان المحافظة

فرض حظر للتجوال في بلدة مسيحية شمالي العراق بعد تسجيل اصابة بكورونا

Date: 2020-07-02 10:32:15
فرض حظر للتجوال في بلدة مسيحية شمالي العراق بعد تسجيل اصابة بكورونا

النزاهة توقف بيع أراض للدولة بقيمة 85 مليار دينار في نينوى

Date: 2021-06-20 14:50:21
النزاهة توقف بيع أراض للدولة بقيمة 85 مليار دينار في نينوى

كركوك تعطل الدوام الرسمي في دوائرها يومين ونينوى تحظر الاراكيل

Date: 2020-03-01 16:12:03
كركوك تعطل الدوام الرسمي في دوائرها يومين ونينوى تحظر الاراكيل

رابطة علماء اهل السنة بالعراق "تحرّم شرعا" التعامل مع إتفاق الوقفين

Date: 2020-12-15 08:46:22
رابطة علماء اهل السنة بالعراق "تحرّم شرعا" التعامل مع إتفاق الوقفين

محافظة عراقية تمدد الحظر وتعطيل الدوام وأخرى تمنح استثناء للتجار والمزارعين

Date: 2020-03-29 12:38:00
محافظة عراقية تمدد الحظر وتعطيل الدوام وأخرى تمنح استثناء للتجار والمزارعين