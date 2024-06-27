ضربة شمس تنهي حياة رجل مسن ومصرع واصابة 5 أشخاص حرقا بكركوك

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الخميس، أن رجلاً مسناً توفي اثر تعرضه لضربة شمس جراء ارتفاع درجات الحرارة أثناء مراجعته لدائرة حكومية شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "رجلاً مسناً من مواليد 1955 ويدعى (م، أ، ص)، وهو موظف متقاعد حيث كان يراجع دائرة المرور الواقعة شمالي كركوك ومن شدة الحرارة التي تعرض لها أغمي عليه، وحاول المراجعون مساعدته من خلال تقديم الاسعافات الاولية له".

وأكد المصدر أن "سيارة اسعاف من دائرة صحة كركوك هرعت الى موقع الحادث، نقل الرجل الى مستشفى ازادي، وهناك توفي وتم تسليم الجثة للطب العدلي ".

وتابع المصدر أن" المريض كان يعاني من مرض مزمن، ولم يتحمل شدة الحرارة والجهد الذي وقع عليه، وتم تسليم الجثة لذويه تمهيدًا لدفنه".

في غضون ذلك أفاد المصدر ذاته بمصرع مدني وإصابة أربعة آخرين في حادث سير بين سيارتين شمالي المحافظة.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على طريق اربيل كركوك ضمن الرقعة الجغرافية الواقعة ضمن محافظة اربيل شمال كركوك بين سيارتين مما أسفر عن الحادثة مصرع مدني واصابة اربعة اخرين بينهم حالة اصابتها خطيرة".

وأكد المصدر أن "فرق الدفاع المدني تدخلت للسيطرة على الحريق الذي وقع جراء احتراق السيارتين وتسبب عنها مصرع مدني تم نقله للطب العدلي والمصابين الى مستشفى قريب للعلاج ".