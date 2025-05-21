"ضربة شمس" تسبب بوفاة وإصابة 9 من طلاب الكلية العسكرية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، بوفاة واصابة 9 من طلاب الكلية العسكرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق بوعكة صحية جراء تعرضهم الى اشعة الشمس المباشرة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه بعد التحاق طلاب الدورة الـ89 إلى الكلية العسكرية الرابعة في الناصرية يوم الأحد 18 من شهر أيار/مايو الجاري، وأثناء عملية الاستقبال وتدقيق أسماء الطلاب المتقدمين وتوزيعهم على السرايا والفصائل ظهرت بعض علامات الإعياء والتعب على عدد من الطلبة والبالغ عددهم 9 طلاب نتيجة تعرضهم إلى أشعة الشمس مما تسبب بإصابتهم بالجفاف و وعكة صحية نقلوا على أثرها عن طريق طبابة الكلية العسكرية إلى مستشفى الناصرية".

ووفقا للبيان، فإنه "وبعد تلقيهم الإسعافات الأولية من قبل الكادر الطبي في المستشفى تم اكتساب ستة من الطلاب الشفاء التام وسيغادرون المستشفى، واثنان من الطلاب الآخرين حالتهما الصحية مستقرة وتحت المراقبة، فيما توفي أحد الطلاب نتيجة المضاعفات الصحية التي ألمت به".