ضربة جديدة لأبو جنة.. منع مشروب "فور يو" في الأسواق العراقية

وجهت وزارة الصحة العراقية، بمنع تداول مشروب الطاقة "فور يو" في الأسواق المحلية، لعدم استكمال الموافقات الأصولية الخاصة بإنتاجه وتسجيل علامته التجارية، وذلك بالتزامن مع جدل واسع أثارته حملات الترويج للمشروب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الصحة العامة، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن لجان المتابعة والرقابة الصحية رصدت وجود منتج يحمل العلامة التجارية "فور يو" من إنتاج معمل الرافدين للمشروبات الغازية والعصائر.

وأظهرت عملية تدقيق إضبارة المعمل، وفق الوثيقة، عدم وجود ترخيص لإنتاج مشروب الطاقة المذكور بالعلامة التجارية المشار إليها، صادر من وزارة الصناعة والمعادن، مديرية البيانات والعلامات التجارية، رغم امتلاك المعمل إجازة صحية سابقة.

ووجهت دائرة الصحة العامة دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتج المذكور، وإشعار شعب الرقابة الصحية بمتابعة الموضوع ميدانياً، استناداً إلى قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وتعديلاته والتعليمات النافذة.

وأكدت الوزارة ضرورة منع تداول المنتج لحين استكمال الموافقات الأصولية المطلوبة والحصول على التراخيص الرسمية الخاصة بالعلامة التجارية والإنتاج.

وتداولت صفحات وحسابات على منصات التواصل، خلال الفترة الماضية، مقاطع ومنشورات تروج لمشروب الطاقة تحت تسمية "فور يو"، وربطه بصانع المحتوى "أبو جنة" مع حملات دعائية تتحدث عن جوائز بينها سيارات حديثةو وهو ما زاد من حضور المنتج شعبياً.

ويأتي هذا التوجيه بعد يوم من اعتقال "أبو جنة" في محافظة نينوى، للتحقيق معه بشأن مصادر الأموال والهدايا التي يظهر وهو يوزعها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن التحقيق يتركز على مصادر الأموال والهدايا، وليس على طبيعة المحتوى الذي يقدمه.