إضراب يدخل مدينة عراقية في ظلام دامس (صور)

شفق نيوز/ غطت محافظة الديوانية، مساء اليوم الأحد، في ظلام دامس إثر إضراب أصحاب المولدات الأهلية عن التشغيل احتجاجاً على القرارات الأخيرة لمجلس المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن أصحاب المولدات الأهلية في محافظة الديوانية نظموا وقفة أمام مبنى الحكومة المحلية اعتراضاً على قرار مجلس المحافظة الخاص بتسعيرة الأمبير وأوقات التشغيل، مطالبين بضرورة إعادة النظر بالقرارات المتخذة.

وأكد، أن أصحاب المولدات قرروا الإضراب التام وأطفئوا مولداتهم، ما أدى إلى دخول المحافظة بظلام دامس.

وفي وقت سابق، صوت مجلس محافظة الديوانية، على قرار أن يكون سعر الأمبير من المولدات الأهلية لشهر أيار/مايو الجاري تسعة الآف دينار للأمبير الواحد، وبواقع تشغيل من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 5 صباحاً بالتناوب مع التيار الكهربائي الوطني، والخط الذهبي بسعر 14 ألف دينار للأمبير الواحد، وهو ما يرفضه أصحاب المولدات.