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إضراب لأصحاب المولدات والنفط العراقية تجهز ديالى بوقود ملوث للبيئة

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-01T07:21:56+0000
إضراب لأصحاب المولدات والنفط العراقية تجهز ديالى بوقود ملوث للبيئة

شفق نيوز/ اضرب أصحاب المولدات الأهلية في بعض مناطق ديالى عن التشغيل بسبب قلة الوقود المجهز من وزارة النفط والمطالبة برفع سعر الاشتراك الشهري لتأمين الوقود اللازم للتشغيل.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن أصحاب المولدات في بعض مناطق بعقوبة ووحدات إدارية أخرى اضربوا عن التشغيل للمطالبة بتوفير حصص الكَاز اللازم للتشغيل وزيادة أسعار الاشتراك الشهري للمواطنين خلال فصل الصيف.

وأضاف "نستغرب بقيام وزارة النفط باستبدال مادة الكاز المخصصة لتشغيل المولدات بمادة بديلة تعتبر ملوثة ومن مخلفات النفط الخام الذي تحذر من استخدامه الدوائر ذات الاختصاص بسبب تأثيره على الصحة والبيئة ومن ثم العدول عن قرارها وإرجاع مادة الكاز للحصة المقررة مع تقليل الكمية الى النصف من 35 لترا للكي في الواحد الى 10 لترات".

واكد الحيالي اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع السلطات الأمنية وإدارة المحافظة لرفع أسعار الاشتراك الشهري في المولدات الاهلية الى 10 الاف دينار للامبير الواحد لحين تأمين حصص الوقود المقررة للمولدات الاهلية"

واستدرك "رغم تضامننا مع اصحاب المولدات الأهلية، لكننا نحذر بعض اصحاب النفوس الضعيفة منهم من استغلال المواطنين وحرمانهم من الكهرباء في ظل فصل الصيف القاسي وعدم تحميل المواطن مشاكل بعيد عنها"

واعلن قائممقام بعقوبة عن إجراءات عقابية بحق أصحاب المولدات المضربين عن التشغيل بالاتفاق مع السلطات الأمنية المناطق واحالة المخالفين والمضربين عن التشغيل الى المحاكم المختصة وفق المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات العراقي مشيرا الى الى وجود لجان جوالة من المختارين لمتابعة عمل المولدات الاهلية.

وهدد أصحاب المولدات الاهلية في ديالى بإضراب شامل مطلع الشهر المقبل بسبب قرارات وزارة النفط استبدال وقود الكاز بالنفط الأسود وعدم تجهيز المولدات بحصص الوقود المقررة.

وتعاني العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية نقصا كبيرا في توليد الطاقة الكهربائية نتيجة تقليل الجانب الايراني للغاز الذي يستورده العراق كوقود لمحطاته الكهربائية، مما يدفع المواطن للاعتماد على المولدات الاهلية لسد النقص الحاصل في الطاقة.

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