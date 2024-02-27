إضراب لموظفي مديرية ماء البصرة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، اضراباً لموظفي فروع دوائر مديرية ماء البصرة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن موظفي جميع فروع دوائر مديرية ماء البصرة اعلنوا الاضراب عن العمل للمطالبة بتعديل سلم رواتبهم.

وقال ممثل عن المتظاهرين في مقطع فيديو حصلت عليه وكالة شفق نيوز إن "موظفي مديرية الماء العامة يطالبون رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتعديل سلم الرواتب باعتباره حقا من حقوق الموظفين المهمشين".

وأضاف أنه "على رئيس الوزراء تطبيق العدالة وانصاف هذه الشريحة المظلومة من مديرية ماء البصرة العامة".

واطلق الموظفون المحتجون شعارات منها "نعم نعم لسلم الرواتب، نعم نعم للحقوق".