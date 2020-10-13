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إضراب لكوادر تمريضية في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2020-10-13T10:58:55+0000
إضراب لكوادر تمريضية في ديالى

شفق نيوز/ أضرب العشرات من الكوادر التمريضية في ديالى اليوم الثلاثاء وسط بعقوبة احتجاجاً على عدم صرف مخصصات الخطورة والمطالبة برفع التسكين الوظيفي اضافة الى تأخر الرواتب. 

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن العشرات من الكوادر التمريضية في مستشفى بعقوبة العام أضربت عن العمل لعدم صرف مخصصات الخطورة ومطالبة  الوزارة وتأخر الرواتب الشهرية  برفع التسكين الوظيفي.

واضاف "ان المطالب موجهة لوزارة الصحة لتنفيذها".

واضرب الكثير من اطباء ديالى والمهن الصحية عن العمل خلال الأيام الماضية بسبب تأخر الرواتب وعدم صرف مخصصات خطورة جراء مواجهة فيروس كورونا.

 

 


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