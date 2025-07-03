إضراب عمال شركة هندية يوقف تشغيل مصفى كربلاء وتحرك نيابي لحل الأزمة

شفق نيوز ــ كربلاء

كشف النائب عن محافظة كربلاء زهير الفتلاوي، يوم الخميس، عن توقف جميع وحدات التشغيل والسيطرة في مصفى كربلاء، إثر إضراب نفذه عمال الشركة الهندية المسؤولة عن وحدات التشغيل والهدرجة، احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم.

وقال الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "عمال الشركة الهندية نظموا تظاهرة أمام إدارة المصفى بسبب تلكؤ دفع رواتبهم، ما أدى إلى إيقاف جميع وحدات التشغيل والهدرجة والسيطرة داخل المصفى".

وأضاف أن "هناك حالياً اتصالات مباشرة مع إدارة المصفى، إلى جانب تحرك نيابي لمعالجة الموضوع بشكل عاجل وإيجاد حل يضمن عودة العمل إلى طبيعته واستقرار الوضع في المصفى".