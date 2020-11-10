إضراب عام بأسخن البلدات في ديالى إحتجاجا على محاولة إغتيال

شفق نيوز/ افاد مدير ناحية ابي صيدا وكالةً عبدالله الحيالي اليوم الثلاثاء باغلاق جميع الدوائر الحكومية في الناحية واعلان الاضراب العام احتجاجا على محاولة اغتيال مدير ماء الناحية امس من قبل مجهولين.

وقال الحيالي لوكالة شفق نيوز، ان موظفي واهالي ابي صيدا 25 كم شمال شرق بعقوبة جددوا مطالب انهاء الاضطرابات الامنية وحملات الاغتيالات المنظمة التي تشنها جماعات مجهولة وحماية المدنيين من المظاهر المسلحة التي باتت مصدر تهديد للسلم الاجتماعي منذ سنوات عدة.

واضاف ان "اهالي ابي صيدا جددوا ايضا مطالب تحقيق الاستقرار الامني في الناحية واطرافها وحماية المدنيين والموظفين من اي استهداف او هجمات مسلحة".

وافاد مصدر أمني امس الاثنين بإصابة مسؤول محلي بجروح خلال محاولة اغتيال في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدير مشروع ماء ابي صيدا عباس جواد عكاش الطائي نجا من محاولة اغتيال".

وتسود ناحية ابي صيدا 30 كم شمال شرق بعقوبة نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات الاسر ومصرع وجرح مئات المدنيين.

وتشهد تعرضات واحداث امنية بين الحين والاخر بسبب وجود ملاذات ومعاقل للارهابيين في القصبات والقرى التي تحوي بساتين كثيفة حولتها داعش الى مخابئ وملاذات امنة.