إضراب بالموصل على تأخر الرواتب واحتجاجات مطلبية في البصرة

شفق نيوز- نينوى/ البصرة

أعلن موظفو معمل أسمنت الرافدين ضمن توسعة بادوش، يوم الأحد، الدخول في وقفة احتجاجية مفتوحة والإضراب عن العمل، مع إطفاء المشغلات والمحطة الكهربائية الرئيسية، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم وعدم استلام مستحقاتهم لشهر كانون الأول حتى الآن.

وقال مشاركون في الوقفة، لوكالة شفق نيوز، إن الإدارة قامت بإيقافهم عن العمل دون صرف الرواتب، رغم التزامهم بالدوام واستمرارهم بأداء مهامهم، مشيرين إلى أن الرواتب تُعد مصدر عيشهم الوحيد، وأن استمرار التأخير فاقم أوضاعهم المعيشية.

وأضاف المحتجون، أن الإضراب سيستمر لحين صرف الرواتب المتأخرة وضمان انتظامها، داعين الجهات المعنية ووزارة الصناعة إلى التدخل العاجل لمعالجة الأزمة وإنصاف العاملين، محملين الإدارة مسؤولية أي أضرار ناتجة عن توقف العمل.

وفي البصرة، شهدت بوابة شركة نفط المحافظة، صباح اليوم، وقفة احتجاجية شارك فيها المئات من منتسبي الشركة، في تظاهرة عبّروا من خلالها عن استيائهم من استمرار حرمانهم من حقوق وظيفية تخص نظام المناوبة، مطالبين الجهات المعنية بحسم هذا الملف.

وقال ممثل المتظاهرين، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاركين في هذه التظاهرة يطالبون باستعادة فرق ساعات العمل الخاص بالمناوبين، والذي يُعدّ حقًا قانونيًا يشكّل قرابة نصف الراتب الشهري، إلا أنه جرى تجاهله رغم مرور فترات طويلة من المطالبات والمناشدات الرسمية والإعلامية دون أي استجابة فعلية".

وأوضح أن "الموظفين طرقوا جميع الأبواب القانونية قبل اللجوء إلى هذا التحرك، لكن غياب الحلول دفعهم إلى اعتماد التظاهر السلمي كخيار أخير"، لافتًا إلى أن "المتظاهرين أعلنوا عدم العودة إلى مواقع عملهم ما لم تُعاد حقوقهم كاملة، وإنهاء ما وصفه بحالة التخبط والتسويف في التعامل مع هذا الملف".