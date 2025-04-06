إضراب المعلمين ينطلق بمحافظتين وسط محدودية ببغداد

شفق نيوز/ شهدت محافظتا البصرة وميسان، يوم الأحد، تنفيذ إضراب من قبل المعلمين، شمل غالبية المدارس الحكومية فيها، فيما لم تلتزم به المدارس الخاصة "الأهلية"، وهذا وسط تنفيذه بشكل محدود في بعض مدارس العاصمة بغداد.

وقال الناشط شاكر الساعدي، عضو ممثلية الإضراب العام في محافظة ميسان لوكالة شفق نيوز، إن "قرابة 98% من مدارس المحافظة أغلقت أبوابها، فيما تجمع المئات من الهيئات التعليمية والتدريسية أمام نقابة المعلمين للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشي".

وأضاف أن "الاضراب سيقى مفتوحا، وأن الكوادر التربوية تنتظر موقف الحكومة الاتحادية من مطالبهم في زيادة المخصصات المالية ورفع سقف مبلغ الزوجية والاطفال إلى 100 ألف دينار، فضلا عن شمول المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوة بقانون الخدمة الجامعية المعمول به في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وفي محافظة البصرة، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أن "قرابة 60% من مدارس المحافظة أغلقت أبوابها استجابة للإضراب".

وتابع أن "المدارس الخاصة (الأهلية) لم تنفذ أي إضراب، وباشرت بالدوام الرسمي بشكل طبيعي".

وفي العاصمة بغداد، فقد شهدت بعض المدارس فيها توقفا، وبحسب مراسل الوكالة فيها، فإن "بعض مناطق بغداد أغلق أبوابها وأعادت الأطفال لمنازلهم منذ الصباح".

وبين أن "من بين المدراس الي أضربت عن الدوام، هي الموجودة في بسماية".

وإلى ديالى، فقد أكد المتحدث باسم مديرية تربية المحافظة عمار العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "وقفتين احتجاجيتين نظمتها الكوادر التربوية في قضائي بلدروز والمقدادية، صباح اليوم، للمطالبة بانصافهم ودعوة الجهات الحكومية للاستجابة للمطالب المركزية".

وأضاف أن"الدوام انتظم حاليا بشكل طبيعي والحصص الدراسية تسير بانسيابية، لاسيما وان الكوادر التربوية بانتظار مخرجات جلسة مجلس الوزراء التي من المقرر ان تعقد بحضور نقيب المعلمين يوم الثلاثاء".

وبين العبيدي أن "مديرية تربية ديالى متضامنة مع مطالب الكوادر التربية بما يضمن تحقيقها دعما للواقع التربوي واستحقاق المعلم".

وفي كركوك، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أن "معلمي ومعلمات كركوك نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية تربية محافظة كركوك في حي تسعين وسط مركز المدينة، مطالبين فيها بضرورة تحسين رواتبهم وزيادة المخصصات أسوة بباقي الوزارات وتوزيع قطع اراضي لهم".

وأضاف أن "المدارس لم تشهد إضرابا عن الدوام، بل سجلت التزاما بالدوام وتم الاكتفاء بالوقفة الاحتجاجية أمام المديرية".

وكانت وزارة التربية، دعت فجر اليوم الأحد، إدارات المدارس وأقسام المديريات العامة للتربية في عموم البلاد إلى الالتزام بالدوام الرسمي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تؤكد على اكمال المناهج الدراسية والحصص اليومية المقررة في الجدول كما معمول به قبل عطلة عيد الفطر.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، أعلنت عن تنفيذ إضراب عام بدءا من اليوم الأحد، للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنية وبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.