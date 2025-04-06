إضراب المعلمين.. رابطة المشرفين التربويين تسلّم لائحة مطالب إلى التربية النيابية

شفق نيوز/ قدّم وفد من رابطة المشرفين التربويين في العراق، برفقة أعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية من بغداد والمحافظات، لائحة بمطالب الملاكات التعليمية إلى لجنة التربية في مجلس النواب.

وقال مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد التقى أعضاء لجنة التربية النيابية وسلّمهم لائحة المطالب التي تتضمن حزمة من الامتيازات المالية والإدارية، تتناسب مع حجم المهام التي تضطلع بها الملاكات التعليمية".

وأضاف المصدر، أن "أعضاء اللجنة وعدوا بمناقشة المطالب تحت قبة البرلمان خلال الجلسات المقبلة حال انعقادها".

يذكر أن علي رحيم، عضو اللجنة التنسيقية للإضراب، قال لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، إن "الإضراب يهدف إلى تحقيق مطالب المعلمين والمدرسين المشروعة، وعلى رأسها شمولهم بقانون الخدمة التربوية، أسوة بقانون الخدمة الجامعية المعتمد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتضمن مخصصات تصل إلى 100%".

وأشار رحيم، إلى أن "المطالب تشمل أيضًا صرف مخصصات تحسين المعيشة بمبلغ 100 ألف دينار، وزيادة مخصصات المهنية إلى 150 ألف دينار، ورفع أجور النقل إلى 100 ألف دينار، إلى جانب رفع مخصصات الزوجية إلى 100 ألف دينار، ومخصصات الأطفال إلى 25 ألف دينار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن عضو اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين محمد جادر، اعتقال رئيس اللجنة مالك هادي في بغداد واربعة من اعضاء اللجنة في المحافظات.

ولف جادر في تصريح لوكالة شفق نيوز، الى دعم العديد من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمطالب المعلمين المشروعة.

وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية عدة، اليوم الأحد، تظاهرات كبيرة من قبل الموظفين والكوادر التدريسية، للمطالبة باقرار سلم الرواتب وتحقيق مطالبهم، فضلا عن الاحتجاج على التفاوت في الرواتب بين الدوائر.