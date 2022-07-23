مصرع 3 اشخاص في حريق اندلع بمعمل للألعاب النارية بخانقين (تحديث)

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في خانقين بمصرع 3 أشخاص واصابة اخرين بحريق نشب في معمل للألعاب النارية في خانقين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "ثلاثة من العاملين في معمل للألعاب النارية في مدينة خانقين لقوا مصرعهم واصيب عدد اخر من العاملين جراء حريق غامض نشب في المعمل".

وأضاف أن "فرق الإطفاء وسيارات الاسعاف هرعت الى مكان الحادث لاخماد الحريق وإخلاء الضحايا والمصابين"، مشيرا الى "فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث".

وتشهد محافظة ديالى حرائق بين الحين والأخر تطال محال وأسواق تجارية أغلبها حوادث عرضية وسط شكوك بأنها مفتعلة.