ضحايا في ستة حوادث بالموصل خلال اسبوع

شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية مرور نينوى، يوم السبت، بتسجيل ارتفاع ملحوظ في الحوادث المرورية بمدينة الموصل خلال الاسبوع الفائت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مدينة الموصل شهدت الاسبوع الماضي ستة حوادث مرورية عنيفة، تسببت بمصرع اربعة شباب بالاضافة الى اصابة اخرين بجروح، واخرها كان مساء امس الجمعة الذي تسبب بوفاة طالب جامعي واصابة رفيقه بجروح بليغة.

واضاف ان جميع الحوادث كان سببها السرعة الفائقة واللا مبالاة في القيادة.

وتشهد معظم مناطق العراق حوادث مرورية عنيفة بشكل يومي، جراء السرعة الفائقة وعدم إدراك أصحاب السيارات لأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور.