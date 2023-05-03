ضحايا بينهم أطفال بحوادث سير وانتحار وعبث بالسلاح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 6 مواطنين بحادث سير مروع شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بين الشطرة والناصرية، بين عجلتين صالون نتيجة تصادمهما وأدى الحادث لاصابة 5 أشخاص بجروح بليغة، فيما توفي طفل عمره 5 سنوات".

وبين المصدر، ان "فرق الأسعاف والاجهزة الامنية هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج ".

من جانب آخر، أقدم شاب ثلاثيني على الانتحار بواسطة حرق نفسه بمادة البنزين داخل منزله الواقع بناحية اور شرقي المحافظة، لكن ذويه تمكنوا من إنقاذه ونقله للمشفى، حيث تقدم المنتحر لاحقا بطلب الشكوى ضد والده.

وأضاف المصدر كما أن" طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات أقدمت على اصابة نفسها باربع رصاصات في ساقها، نتيجة العبث بسلاح رماية تعليمي نوع مسدس وسط منزلها بقضاء الرفاعي شمالي المحافظة".