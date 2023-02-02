ضحايا بحادث مروع على طريق تكريت - كركوك (صور)

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، يوم الخميس، بمصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين نتيجة حادث سير مروع على طريق تكريت - كركوك داخل المحافظة.

وقالت المديرية، في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ المصابين وانتشال الجثث نتيجة حادث اصطدام مروري على طريق تكريت كركوك بمحافظة صلاح الدين.