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ضحايا بحادثي سير في محافظتين احدهما يفجع عائلة ضابط شرطة  

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-23T11:26:54+0000
ضحايا بحادثي سير في محافظتين احدهما يفجع عائلة ضابط شرطة  

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي ومسؤول محلي، اليوم السبت، بأن حادثي سير أحدهما في محافظة صلاح والآخر جنوبي العراق، أسفرا عن مصرع أربعة أشخاص بينهم زوجة ضابط شرطة وابنه، فيما أصيب الضابط بجروح بليغة.

وقال مصدر طبي، لوكالة شفق نيوز، إن عجلة ضابط برتبة عميد انقلبت، اليوم، في الطريق الرابط بين محافظتي ميسان والبصرة، جنوبي العراق، ما أسفر عن وفاة زوجة الضابط وابنه على الفور، فيما اصيب الضابط بجروح خطيرة، مبينا أنه تم نقل الجثتين للطب العدلي، والضابط للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي صلاح الدين،  لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في اطراف ناحية الزوية شمالي المحافظة.

وقال مدير ناحية الزوية محمد زيدان لوكالة شفق نيوز، إن 3 اشخاص توفوا باصطدام مركبتهم نوع "جيمسي" مع شاحنة على طريق بيجي – شرقاط في منطقة "العين البيضة".

وأضاف، ان جثث الضحايا تم نقلها الى الطب العدلي تمهيدا لتسليمها الى ذويهم، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيا بالحادث.

وتشهد معظم المحافظات العراقية، حوادث سير مستمرة بسبب اهمال قواعد السلامة المرورية، فضلا عن رداءة منظومة الطرق.

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