ضحايا بانقلاب عجلة تابعة لموكب السوداني في محافظة واسط

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بمصرع منتسب وإصابة 3 آخرين، من حماية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بعد تعرضها لحادث في محافظة واسط.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة تابعة لموكب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، انقلبت في ناحية شيخ سعد غرب محافظة واسط، ما أسفر عن وفاة أحد أفراد الحماية وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف أن "الحادث وقع أثناء مرور الموكب في المنطقة، خلال عودته لبغداد من محافظة ميسان"، مبينا أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وصل محافظة ميسان منذ يوم أمس، وبقي فيها حتى ظهيرة اليوم، وافتتح فيها العديد من المشاريع وأجرى زيارات لبعض العشائر.