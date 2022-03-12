ضبط 7 صهاريج نفط مخالفة للضوابط في العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الطاقة، يوم السبت، ضبط 7 عجلات مخالفات محملة بمنتج نفطي وإلقاء القبض على 7 متهمين، بعمليات منفصلة وفي مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه في نشاطات مختلفة لمديرية شرطة نفط الوسط بالاشتراك مع الاستخبارات، تمكنت مفارز مركز شرطة نفط النجف من ضبط عجلتين نوع (صهريج) مع إلقاء القبض على متهمين اثنين محملين بـ منتج نفطي.

وفي نفس السياق اضاف البيان؛ أن مفارز مركز شرطة نفط الديوانية ضبطت عجلتين نوع (صهريج) محملين بمنتوج نفطي مع إلقاء القبض على متهمين اثنين، وذلك لعدم وجود أوراق رسمية وموافقات خاصة بالمنتجات النفطية.

وتابع البيان؛ أن مفرزة سيطرة شرطة النفط "سويب" التابعة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الوسط اعتقلت ثلاثة متهمين مع ضبط عجلاتهم (ثلاثة صهاريج)، وذلك لوجود نقص في الأوراق الرسمية الخاصة بالمنتجات النفطية.