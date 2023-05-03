ضبط أكثر من 6 آلاف برميل يحتوي على مواد كيمياوية سامة بمقر شركة نفطية اجنبية جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في شركة نفط البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بضبط أكثر من 6 آلاف برميل يحتوي على مواد كيمياوية "سامة" في مقر شركة نفطية أجنبية تعمل في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة من جهاز المخابرات في البصرة بالاشتراك مع هيئة النزاهة وقسم المتابعة في شركة نفط ضبطت (6,540) برميل يحتوي مواد كيمياوية سامة وشديدة الخطورة متروكة في موقع شركة لوك اويل الروسية في حقل غرب القرنة 2 .

وأضاف أن هذه البراميل التي تم ضبطها تشوبها عملية هدر بالمال العام.