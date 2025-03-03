ضبط 6 عجلات لتهريب الدجاج واعتقال سائقيها في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر في شرطة محافظة كركوك، يوم الإثنين، بضبط ستة عجلات محملة بالدجاج الحي، كان أصحابها يرومون تهريبها من إقليم كوردستان باتجاه المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من شرطة محافظة كركوك، وضمن خطة معدة لمنع التهريب عبر الطرق النيسمية، ضبطت 6 عجلات تحمل كميات كبيرة من الدجاج الحي متجهة من مدن إقليم كوردستان نحو كركوك".

وأضاف أن "أصحاب العجلات كانوا يرومون إدخال شحنات الدجاج إلى كركوك، دون الخضوع لعمليات الفحص والسيطرة النوعية"، مبينا "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتسليمهم الى مراكز الشرطة حسب الاختصاص".