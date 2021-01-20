ضبط 50 معاملة منسوبة لعناصر "داعش" في الانبار

شفق نيوز/ أعلن مدير تقاعد محافظة الانبار غربي العراق انس ياسين، اليوم الأربعاء، عن كشف 50 معاملة منسوبة لعناصر تنظيم "داعش".

وقال ياسين لوكالة شفق نيوز، إنه "تم كشف 50 معاملة منسوبة لعناصر تنظيم داعش في تقاعد محافظة الانبار"، مشيراً إلى "حجبها من سجلات التقاعد في المحافظة".

وأوضح ياسين، أن "اللجان المختصة في تقاعد الانبار قامت بتصفية المعاملات الصادرة للمتقاعدين، وخلالها تم كشف عدد من المعاملات المزورة، وضبط معاملات تم تزويرها مؤخراً داخل دوائر التقاعد في مدن محافظة الانبار"

وأشار ياسين، إلى ان "المتقاعدين الذين توقفت رواتبهم في الفترة الماضية، سيتم صرف رواتبهم بأثر رجعي في الأيام القريبة القادمة".

يذكر أن دائرة تقاعد الانبار شهدت نهاية العام الماضي، تحقيقات واسعة لهيئة النزاهة على خلفية جرائم فساد إداري ومالي واسعة اسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين فيها وإجراء تغييرات واسعة بالدائرة.